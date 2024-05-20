هبوط اضطراري أم انفجار.. ما المصير الذي واجهته طائرة رئيسي؟

وتشهد الساحة السياسية الإيرانية تبايناً في تفسير أسباب تحطم الطائرة، فهناك طيف من المعلقين يرى أن الكارثة قد تكون ناجمة عن هبوط اضطراري وفقدان للسيطرة، نتجا عن سوء الأحوال الجوية، ما أدى لاصطدامها بالمرتفعات الجبلية وتحطمها.

واستند الفريق في تبنيه لذلك الرأي إلى الأحوال الجوية الصعبة التي تخللها سقوط غزير للأمطار وتشكّل للضباب الكثيف، ما أدى لإصابة الطائرة بخلل فني، أدى لتعطل أنظمتها الإلكترونية، ليفقد قائدها السيطرة عليها وتسقط بعنف.

ويذهب فريق ثان إلى احتمالية أن تكون المروحية قد اصطدمت بأحد الجبال في منطقة "تبريز"، وسط الضباب الكثيف الذي أعاق رؤية قائد المروحية، وفي محاولة منه لاستجلاء طريقه اصطدم فجأة بقمة أحد المرتفعات.

وتبنى فريق ثالث، "نظرية المؤامرة" حتى استجلاء الحقيقة، وفرضية تعرض الطائرة لانفجار في الجو، مستندين لوجود قواعد إسرائيلية في المنطقة، علاوة على تداول أنباء حول هبوط طائرة أمريكية في أذربيجان ليلة الحادثة، لأول مرة منذ عام.