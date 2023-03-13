مستثمرون أمريكيون لنتنياهو: إضعاف القضاء سيوقف ضخ السيولة من الخارج

تآكل الهوية

وقال غلوسر إن المستثمرين أعربوا عن قناعتهم بأن استقلال القضاء ضروري للديمقراطية، فضلًا عن كونه حاسمًا للأقليات والحقوق المدنية في إسرائيل، كما أن الانقسام داخل البلاد حول هذه القضية يزعزع الاستقرار.

وحثّ المستثمرون الأمريكيون نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على البحث عن بدائل أقل راديكالية تحظى بإجماع واسع، وتُبقي على الضوابط والتوازنات في مكانها، مع الاعتراف بأن بعض الإصلاحات القضائية قد تكون مطلوبة.

كما طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوقف والتفكير في حقيقة "كيف سيحكم عليه التاريخ"، وناشدوه "بألا يتسبب في تآكل هوية الدولة باعتبارها أقوى ديمقراطية في الشرق الأوسط"، على حد قولهم.

ودعا الموقعون نتنياهو إلى "عدم تدمير النجاح الاقتصادي الكبير للبلاد، أو خلق انقسام هائل داخل إسرائيل في المجمل، وفي عالم الأعمال بالتحديد"، وفقًا لقولهم.

وبيَّن الموقع أن حكومة نتنياهو تواصل السير نحو تمرير القانون الذي من شأنه أن يحد بشدة من قدرة القضاء على العمل كرقابة على سلطة الحكومة، ما يثير مخاوف بشأن المستثمرين الذين سيتوقفون عن ضخ الأموال في الاقتصاد الإسرائيلي.

ويعتقد خبراء اقتصاد أن خطة الإصلاح القضائي ستؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، ما سيؤدي إلى أضرار كبيرة باقتصاد الدولة وقيمة عملتها المحلية، كما سيؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.

انهيار مالي

ودلل الموقع على تلك المخاوف بأنه على الرغم من تمرير القانون بالقراءة التمهيدية فقط، الشهر الماضي، وعدم استكمال المسيرة التشريعية بعد، فقد قررت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "Riskified" تحويل 500 مليون دولار ونقل بعض الوظائف إلى الخارج.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبق، بن برنانكي، قد حذَّر من أن الإصلاح المخطط له سيتسبب في أضرار هائلة، وذكر أن إسرائيل بحاجة إلى بناء إجماع فيما يتعلق بأي تغيير مهم في النظام القانوني.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن مقترحات الحكومة الإسرائيلية قد تضعف القوة المؤسسية للبلاد وتؤثر سلبًا على توقعاتها الاقتصادية.

وحذَّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من أن الإصلاحات القضائية يمكنها أن تُضعف الضوابط المؤسسية، مما يؤدي إلى نتائج سياسية أسوأ أو استمرار معنويات المستثمرين السلبية.

وأصدرت مجموعة تضم المئات من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال الإسرائيليين، مطلع الشهر الجاري، إنذارًا بأن الانهيار المالي يمكن أن يحدث بشكل أقوى وأسرع مما توقعوه من ذي قبل، على خلفية الإصلاحات التي تحاول الحكومة تمريرها.