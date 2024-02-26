قبل "الثلاثاء الكبير".. أين وصل السباق بين ترامب وهايلي؟ (إنفوغراف)

يكاد يكون المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب، حسم الفوز بنيل ترشيح الحزب الجمهوري بالانتخابات الأمريكية، بعد أن حقق سلسلة انتصارات على منافسته نيكي هايلي، قبل موعد "الثلاثاء الكبير" الذي تصوّت فيه نحو 15 ولاية بالانتخابات التمهيدية، دفعة واحدة.

آخر انتصارات ترامب حققه في معقل هايلي الرئيس، ولاية كارولاينا الجنوبية، التي سبق لها أن كانت حاكمتها، في إشارة إلى هيمنة كبيرة للرئيس الأمريكي السابق على أصوات الجمهوريين.

في الخامس من مارس المقبل، ستصوّت نحو 15 ولاية فيما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" ضمن سباق الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة. وبينما يبدو مرشح الحزب الديمقراطي شبه محسوم لصالح الرئيس جو بايدن، فإن معركة الحزب الجمهوري الانتخابية بين الرئيس السابق، دونالد ترامب، ومنافسته، نيكي هيلي لا تزال بحاجة إلى الحسم، رغم أن التوقعات بفوز ترامب بترشيح الحزب هي المهيمنة.

هيمن ترامب على جميع المنافسات الخمس التي جرت حتى الآن، في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأمريكية، وأخيرًا في كارولاينا الجنوبية معقل هايلي التي كانت الحاكمة السابقة للولاية.

ترامب البالغ من العمر 77 عامًا يواصل سلسلة انتصاراته، على هايلي 52 عامًا، مقتربًا من نيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي والتنافس مجددًا أمام بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.

وسيدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية ومنطقة، بما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" في الخامس من مارس المقبل.

وتعقد هايلي الآمال على "الثلاثاء الكبير"، فيما يشير استطلاع لشبكة CNN، إلى أن ثلاثة أرباع الناخبين اتخذوا قرارهم قبل بداية هذا العام، وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الذين اتخذوا القرار المبكر يدعمون ترامب.

واحتفالًا بفوزه، قال ترامب إنه لم ير الحزب الجمهوري "موحدًا كما هو الآن". كما وجَّه جملته الشهيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول: "أنت مطرود"

في المقابل، فإن مسار هايلي غير واضح، لكن حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة أصرت ليلة السبت على بقائها في السباق، قائلة إنها لا تعتقد أن ترامب قادر على هزيمة الرئيس جو بايدن في نوفمبر (موعد الانتخابات الوطنية)، مضيفة أن "من واجبها" أن تمنح الناخبين في الولايات التي لم تعقد انتخابات تمهيدية بعد "خيارًا حقيقيًّا".

يشار إلى أن مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن السابقة التي أقيلت في عهد ترامب نيكي هايلي بقيت المنافسة الوحيدة بالانتخابات التمهيدية، من مجموعة منافسين، منهم: حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وسناتور ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت.