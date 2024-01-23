بلينكن في أفريقيا.. مهمة عاجلة لترسيخ النفوذ الأمريكي

يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولته الأفريقية التي بدأها من الساحل الأخضر وصولا إلى أنغولا، مرورا بكوت ديفوار ونيجيريا، في مهمة لترسيخ النفوذ الأمريكي، وفقا لما ذكرت مجلة "جون أفريك".

وبحسب المجلة، تسعى واشنطن إلى ترسيخ نفوذها في القارة التي تواجه فيها منافسة شرسة من الصين وروسيا.

وبعد محطة أولى في الرأس الأخضر، وصل بلينكن إلى كوت ديفوار، الإثنين، وفور نزوله من الطائرة توجه مباشرة إلى ملعب الحسن واتارا لحضور المباراة الحاسمة لمنتخب كوت ديفوار المنظم لهذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية التي خسر فيها بطريقة مذلّة أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة.

وقال بلينكن الذي تلقى قميصا لمنتخب كوت ديفوار يحمل اسمه، إن الرياضة "طريقة أخرى لبناء الجسور بين الولايات المتحدة وأفريقيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبل عددا من القادة الأفارقة في 2022 لإظهار اهتمام واشنطن المتجدد بالقارة، ووعد بزيارة أفريقيا في 2023، لكنه لم يفِ بهذا الالتزام، ومع ذلك أعاد بلينكن كلمات جو بايدن وأعلن: "نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل أفريقيا".

وصرح خلال توقفه في الرأس الأخضر، أن "مستقبلنا مترابط، وازدهارنا مترابط، والأصوات من أفريقيا تشكل بشكل متزايد وتحفز وتقود النقاش في العالم، والولايات المتحدة ملتزمة بتعميق وتعزيز وتوسيع الشراكات في جميع أنحاء أفريقيا".