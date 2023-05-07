مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية السبت أن طائرة مقاتلة روسية اعترضت فوق البحر الأسود طائرة بولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، منددة بسلوك موسكو "العدواني والخطير".

وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن الطائرة البولندية كانت تقوم بدورية روتينية مع حرس الحدود الروماني لصالح "فرونتكس" عندما اعترضتها "مناورات عدوانية وخطيرة" قامت بها بشكل متكرر مقاتلة "سو-35" روسية.

وأضاف البيان أنه مع وقوع الحادث وضع حلف شمال الأطلسي الطائرات الرومانية والاسبانية المشاركة في المهمة "في حالة تأهب مسبق"، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة البولندية من الهبوط بها بسلام.