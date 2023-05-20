اليابان تعلن رسميا حضور زيلينسكي قمة مجموعة السبع الأحد

في السياق، أعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يتطلع" إلى لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما، مؤكدا بذلك أن الزعيمين سيلتقيان على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن "الرئيس يتطلع إلى فرصة لقائه وجها لوجه"، من دون أن يقدم تفاصيل عن موعد عقد المحادثات، بحسب فرانس برس.