بعد الانتكاسة في الساحل الأفريقي.. ماكرون يتقارب مع انقلابيي الغابون

تتجه باريس نحو التقارب مع النظام القائم في الغابون رغم أنه ناشئ عن انقلاب عسكري حصل الصيف الماضي، في وقت شهدت علاقاتها بأنظمة دول الساحل الأفريقي الانقلابية تدهورا وانتكاسة.

ويسلط تقرير نشره موقع "موند أفريك" الضوء على زيارة الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغيما إلى باريس، والتقارب الذي تبديه فرنسا مع الغابون رغم أنها شهدت انقلابا في أغسطس الماضي.

ويُفسّر هذا التقارب بأنّ النظام الانتقالي الحالي في الغابون لا يتبع سياسة صدامية مع فرنسا خلافًا لأنظمة دول الساحل، وهذا يضع الدبلوماسية الفرنسية أمام شبهة "ازدواجية المعايير" في تحديد مستوى العلاقات مع الدول الأفريقية، لتجعل من التوافق مع رؤيتها وتصوراتها مرجعية في تحديد درجة التقارب مع هذه الأنظمة، وإن كانت قد وصلت إلى السلطة بطريقة "غير ديمقراطية".

ومن خلال استقباله في قصر الإليزيه في 31 مايو 2024، بريس أوليغي نغيما، الذي تولى السلطة في الغابون في 30 أغسطس 2023 بعد انقلاب، يراهن إيمانويل ماكرون، على تعزيز العلاقات بين فرنسا والغابون، لكن الرهان "لا يخلو من المخاطر"، بحسب التقرير.