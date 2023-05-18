روسيا: تم تدمير كل أهداف الضربات الليلية في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي اليوم الخميس، أنه دمّر كل أهداف ضرباته الليلية في أوكرانيا، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 من 30 صاروخًا أطلقتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، مشيرة إلى أن قواتها أصابت "مخزونًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولم تحدد موسكو كل الأهداف التي تعرضت للقصف، لكنها اكتفت بالقول إنها استهدفت "مستودعات كبيرة من الأسلحة والمعدات الأجنبية واحتياطيات العدو أيضا".