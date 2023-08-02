روسيا تقصف ميناء ومخازن للحبوب في منطقة أوديسا

قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن طائرات مسيرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بالمنطقة الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

وكتب على تطبيق تيليجرام أنه "لم ترد تقارير عن حدوث إصابات".