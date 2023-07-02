شهادات غاضبة من جنازة نائل المرزوقي ضد الشرطة الفرنسية

قدّم عدد من المشاركين في تشييع جثمان الفتى الفرنسي من أصول جزائرية نائل المرزوقي، الذي قتلته الشرطة الفرنسية في ضاحية "نانتير"، شهادات غاضبة ضد أفعال وسلوكيات الشرطة.

وقُتل نائل، البالغ من العمر 17 عاماً، يوم الثلاثاء، برصاص شرطي بعد ملاحقته وصديقين كانا معه، من جانب دورية شرطة فرنسية، خلال قيامهم بجولة بسيارة مرسيدس مستأجرة.

ودعت والدة نائل المرزوقي إلى المشاركة في تشييع جثمان ابنها من مسجد "ابن باديس" الكبير في نانتير، بحسب دعوة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واصطف مئات الأشخاص عند المسجد الذي كان يحرسه متطوعون يرتدون سترات صفراء بينما تابع المشهد بضع عشرات من المارة من الجانب الآخر من الشارع.

وأدى عدد من المشيعين صلاة الجنازة وبدأ البعض بالتكبير لدى اصطفافهم للصلاة، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى المقبرة لمواراته الثرى.