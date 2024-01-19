مسؤول في "الناتو" يدعو للاستعداد لحرب شاملة مع روسيا

طالب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، السكان المدنيين في دول الحلف بالاستعداد إلى "حرب شاملة" مع روسيا في السنوات العشرين المقبلة، حسبما نقلت عنه صحيفة "التلغراف" البريطانية الجمعة.

وقال باور للصحيفة: "يجب أن نفهم أن وجودنا السلمي ليس أمرًا مسلّمًا به. ولهذا السبب يجب علينا الاستعداد للصراع مع روسيا. علينا أن نكون مستعدين لكل شيء".

ولفت إلى "الحاجة لإنشاء نظام يسمح لنا بتدريب المزيد من الأشخاص في حالة نشوب الحرب، بغض النظر عما إذا كانت ستحدث أم لا".

وأشاد باور، بالسويد لطلبها من مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمامها رسميًا إلى التحالف.

وأضاف: "كل شيء يبدأ بهذا، إدراك أنه لا يمكن التخطيط لكل شيء، ولن يكون كل شيء جيدًا خلال العشرين عامًا المقبلة".

بالإضافة إلى ذلك، دعا باور إلى تحديث الصناعة حتى يمكن إنتاج الأسلحة والذخائر بشكل أسرع.