مسؤول في "الناتو" يدعو للاستعداد لحرب شاملة مع روسيا
طالب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، السكان المدنيين في دول الحلف بالاستعداد إلى "حرب شاملة" مع روسيا في السنوات العشرين المقبلة، حسبما نقلت عنه صحيفة "التلغراف" البريطانية الجمعة.
وقال باور للصحيفة: "يجب أن نفهم أن وجودنا السلمي ليس أمرًا مسلّمًا به. ولهذا السبب يجب علينا الاستعداد للصراع مع روسيا. علينا أن نكون مستعدين لكل شيء".
ولفت إلى "الحاجة لإنشاء نظام يسمح لنا بتدريب المزيد من الأشخاص في حالة نشوب الحرب، بغض النظر عما إذا كانت ستحدث أم لا".
وأشاد باور، بالسويد لطلبها من مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمامها رسميًا إلى التحالف.
وأضاف: "كل شيء يبدأ بهذا، إدراك أنه لا يمكن التخطيط لكل شيء، ولن يكون كل شيء جيدًا خلال العشرين عامًا المقبلة".
بالإضافة إلى ذلك، دعا باور إلى تحديث الصناعة حتى يمكن إنتاج الأسلحة والذخائر بشكل أسرع.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أيضًا إلى الاستعداد لصراع محتمل في أوروبا.
وردًا على ذلك، قال النائب الروسي في مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت، إن "السلطات الألمانية بسياساتها العدوانية، تدعو الدول الأوروبية إلى الحرب".
ووفقًا له، فإن "علاقات حسن الجوار الودية مع روسيا هي وحدها التي يمكن أن تكون مفتاح السلام والازدهار في المنطقة".
وأكدت موسكو، مرارًا، أنها لا تشكل تهديدًا لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.