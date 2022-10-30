إيلون ماسك متهم "بنشر شائعات" على "تويتر" حول اقتحام منزل بيلوسي

أثار المالك الجديد لشبكة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، زوبعة من الجدل، اليوم الأحد، بعد اتهامهه باستخدام المنصة لنشر التكهنات والشائعات إلى متابعيه البالغ عددهم 112 مليونًا، حول أكثر أخبار الولايات المتحدة، في نهاية الأسبوع، أهمية، وهو الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وعرضت شبكة "إكسيوس" الإخبارية، وصفًا حول "ماسك" الذي استشهد في تغريدة له، صباح اليوم، عن موقع "سانتا مونيكا أوبزيرفر"المعروف بعدم الثقة ونشره لقصص خاطئة منذ سنوات.

وكان الموقع وصف الهجوم الذي حصل على منزل بيلوسي، بأنه ليس مرتبطًا بكون الفاعل يمينيًا متطرفًا مختلًا، بقدر ما هو مرتبط "بنظرية" مناهضة المثلية كما تجلت في مناوشة حصلت في حانة.

وفي تغريدة ردّ فيها على أخرى من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قال ماسك: "هناك احتمال ضئيل بأن في هذه القصة أكثر مما تراه العين".