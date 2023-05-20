أردوغان: تركيا غير مستعدة لعضوية السويد بحلف الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لن تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد في حلف الناتو بسبب سماحها لما سماها "امتدادات التنظيمات الإرهابية" بحرية الحركة على أراضيها.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أجاب أردوغان على سؤال لشبكة سي ان ان عما إذا كانت تركيا مستعدة لدعم عضوية السويد في الناتو، بالقول: "لسنا مستعدين للسويد في الوقت الحالي".

وتابع: "لن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في الناتو ما دامت تسمح لامتدادات التنظيمات الإرهابية بأن تصول وتجول في شوارعها".

وقال إنه ينبغي للبلد العضو في الناتو أن يكون حازما في مكافحة الإرهاب وألا يسمح أبدا للتنظيمات الإرهابية بالتهجم على عضو آخر بالحلف.