قبل الانتخابات.. الاحتجاجات العمالية تهز إيران (صور)

وأشار البيان إلى أن العمال تجمعوا أمام مبنى المحافظة ثم توجهوا إلى مبنى القائم مقامية ومبنى بنك ملي (الوطني)، الذي يملك المجموعة، وهو التجمع الثاني منذُ أن أغلق المحتجون خط الإنتاج في المصنع يوم الخميس الماضي.

وبين أنه تم تحويل "المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب"، التي توظف 3000 عامل، إلى بنك "ملي" التابع للنظام في عام 2011، بعد كشف اختلاس مبلغ قدره 3000 مليار تومان من قبل الرأسماليين المرتبطين بالنظام.