بوليتيكو: انهيار الناتو مسألة وقت وأوروبا ستترك وحيدة

اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو" أصبح مسألة وقت، بغض النظر عن من سيصبح رئيس الولايات المتحدة المقبل، مضيفة أن أوروبا تُركت وحيدة.

وذكّرت الصحيفة بتصريح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، قبل أيام، عندما سأله رئيس "دولة كبيرة" في الناتو لم يذكر اسمه، عما إذا كانت واشنطن ستوفر الحماية للحلف في حالة وقوع "هجوم" من قبل روسيا، فأخبره ترامب أنه لن يفعل؛ لأن دول الناتو لا تخصص أموالاً كافية للدفاع.

وأضاف الرئيس السابق أنه "يشجع روسيا للقيام بكل ما تريده".

وقالت الصحيفة، إن ترامب غرس خنجرا في قلب الحلف، بالتشكيك في التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي بهذه الطريقة المباشرة.

واعتبرت الصحيفة أن أوروبا تقف بمفردها الآن، لكن السؤال الذي ستجيب عليه نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا، هو "توقيت انهيار الناتو”، حسب بوليتيكو.