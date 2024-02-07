مقتل رئيس تشيلي السابق جراء سقوط طائرة هليكوبتر

قالت الحكومة ومكتب الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا إنه توفي في حادث سقوط طائرة هليكوبتر في جنوب البلاد، الثلاثاء.

وأكدت وزيرة الداخلية كارولينا توها وفاة بينيرا (74 عاماً) الذي تولى الرئاسة لفترتين من 2010 وحتى 2014، ومن 2018 وحتى 2022.

وذكرت الوزيرة أن 3 ركاب نجوا في الحادث الذي وقع ببلدة لاجو رانكو، مضيفة أن جثة الرئيس السابق انُتشل من الموقع.