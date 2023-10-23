الصين: الوضع في غزة "خطير للغاية" مع قرب التوغل البري
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الاثنين نقلًا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط أن بكين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وبدء تفاقم الصراع وامتداده لأماكن أخرى في المنطقة.
وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن المبعوث تشاي جون الذي سيزور منطقة الشرق الأوسط، أشار إلى الصراع الدائر على حدود إسرائيل مع كل من لبنان وسوريا، لافتًا إلى أن هذا الوضع "يجعل النظرة المستقبلية مثيرة للقلق".
ودعا تشاي المجتمع الدولي إلى توخي "أعلى درجات اليقظة" واتخاذ إجراءات فورية لحث الأطراف المعنية على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنب وقوع كارثة إنسانية خطيرة مع بذل "جهود مشتركة للسيطرة على الوضع".
وذكر أن الصين مستعدة لفعل "كل ما يفضي" إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.
وخلال لقائه الأسبوع الماضي مع نظيره الروسي في قطر، التي تلعب دور الوساطة في الصراع، أرجع تشاي سبب الأزمة بين إسرائيل وغزة إلى عدم وجود ضمانات لحقوق الفلسطينيين.
وقال تشاي إن الصين ستواصل اتصالاتها الوثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية.
وعند سؤاله عن ما إذا كان المبعوث سيزور إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن تشاي يعتزم أيضًا مواصلة زيارة "الأطراف المعنية في الشرق الأوسط".
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن تشاي يعتزم أيضًا زيارة السعودية والأردن ودول أخرى في المنطقة.