كيف سترد إيران على الضربة الإسرائيلية "الموجعة" في دمشق؟

ولفت كوشكي إلى أن "إيران لن تتحرك بشكل متسرع تحت أي ظرف من الظروف، ومحور المقاومة سيتخذ إجراءاته ضد النظام الصهيوني في المستقبل بجدية".

واعتبر "أن إسرائيل تحاول بطريقة أو بأخرى إضعاف النظام السوري بعد اغتيال شخصيات عسكرية إيرانية مؤثرة تعمل بأي حال من الأحوال مستشارين عسكريين في سوريا، ولهذا السبب تم اغتيال العميد محمد رضا زاهدي أحد المستشارين العسكريين".

وجدد كوشكي التأكيد على أنه "من الطبيعي أن لا ترد إيران بشكل متسرع، وفي الماضي حاول النظام الصهيوني اغتيال بعض قادتها، لكن محور المقاومة سيرد بالشكل المناسب، وإيران لن تتحرك بشكل متسرع، وإسرائيل ستواجه ردا دقيقا وذكيا من محور المقاومة".

بنك الأهداف

وقال الناشط السياسي الإيراني المتشدد حسين كنعاني مقدم إن "جميع سفارات النظام الصهيوني في جميع أنحاء العالم ستُدرج في بنك أهداف المقاومة للرد على الهجوم الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق".

وأضاف، في حديثه لقناة "خبر" الإيرانية: "إذا تم انتهاك مبدأ الردع الإيراني فهناك احتمال لتنفيذ هجوم إرهابي في الداخل، ومن هذه اللحظة فصاعداً، لا ينبغي أن تظل أي من سفارات النظام الصهيوني آمنة في العالم".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن جهاز الأمن الإسرائيلي أبلغ جميع بعثاته الدبلوماسية في الخارج بوضعها في حالة تأهب قصوى.

لن نتسرع في الرد

من جانبه، اعتبر عضو لجنة الأمن القومي الإيراني النائب وحيد جلال زاده أن استهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين ليس بالأمر الجديد في سوريا وهو متوقع، مستدركا: "لكن غير المتوقع هو استهداف بعثة دبلوماسية محصنة بموجب القوانين الدولية".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "اعتداء النظام الإسرائيلي على المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق لن يمر من دون رد، لكنه ووفقا للاتفاقيات الدولية واتفاقية فيينا، فإن هذا الهجوم هو بالتأكيد هجوم إرهابي".

وأضاف جلال زاده أن "مثل هذه التصرفات تُظهر فشل النظام الصهيوني في مجال قتال جبهة المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقدم الجواب اللازم في الوقت والمكان المناسبين"، منوهاً إلى أنه "لقد أعلنا مراراً وتكراراً أننا نقف دفاعاً عن الجماعات الفلسطينية وأية حركة تريد التحرك ضد إسرائيل".