استطلاع: الأمريكيون يرون الحرب العالمية الثالثة قريبة

كشف استطلاع جديد للرأي، بأن معظم الأمريكيين يرون بأن حربا عالمية جديدة ستنشب خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو جوف" في الفترة من 1 إلى 7 فبراير بمشاركة 1000 شخص، فإن حوالي 61% من الأمريكيين ممن شاركوا في الاستطلاع، قالوا إنه إما "من المحتمل جدًا" أو "من المحتمل إلى حد ما" أن تحدث حرب عالمية أخرى خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن 18% من المشاركين قالوا إنهم "غير متأكدين" من احتمال نشوب حرب عالمية أخرى في نفس الفترة من الوقت.

لكن حوالي 21% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه "من غير المحتمل جداً"، أو "من غير المحتمل على الإطلاق" نشوب حرب عالمية أخرى في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وفي وقت سابق، اعتبر النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش أن التعليقات الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تمهد الطريق لحرب عالمية أخرى.

وكان ترامب قال في تجمع حاشد في فبراير/ شباط الماضي، إنه لن يرغب في حماية الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي إذا "تأخرت" في الدفع لميزانية الحلف.