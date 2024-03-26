إيران .. مقتل ضابط من قوات النخبة بهجوم مسلح

لقي ضابط برتبة ملازم من قوات النخبة التابعة للشرطة الإيرانية مصرعه اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكات مع مسلحين من قوات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن إشتباكات اندلعت اليوم في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، بين قوات النخبة من الشرطة وجماعة مسلحة من تنظيم جيش العدل.

وأضافت الوكالة، أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل الضابط برتبة ملازم ثاني من قوات النخبة الإيرانية "محمد ذخيرة" خلال الاشتباكات مع المسلحين الإرهابيين."