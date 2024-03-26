إيران .. مقتل ضابط من قوات النخبة بهجوم مسلح
لقي ضابط برتبة ملازم من قوات النخبة التابعة للشرطة الإيرانية مصرعه اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكات مع مسلحين من قوات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن إشتباكات اندلعت اليوم في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، بين قوات النخبة من الشرطة وجماعة مسلحة من تنظيم جيش العدل.
وأضافت الوكالة، أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل الضابط برتبة ملازم ثاني من قوات النخبة الإيرانية "محمد ذخيرة" خلال الاشتباكات مع المسلحين الإرهابيين."
وتصنف طهران تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض على أنه منظمة إرهابية، وفي الأشهر الأخيرة، ارتفع عدد الهجمات على الجيش الإيراني وحرس الحدود الإيرانيين في سيستان وبلوشستان، وأعلن جيش العدل مسؤوليته عن عدد من هذه الهجمات.
وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل طفلة نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر من جيش العدل الإرهابية على سيارة عائلة كانت مسافرة في نوروز على طريق خاش - إيرانشهر، وأصيب شخصان في الهجوم.
وأمس الاثنين، أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال أحد عناصر تنظيم "جيش العدل" في جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب إيران.