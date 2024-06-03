بوليتيكو: قاضيا محاكمة هانتر بايدن عيّنهما ترامب

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر بايدن (54 عامًا) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقًا، كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وأضاف موقع "بوليتيكو" أن مارييلين نوريكا ومارك سكارسي، اللذين عيّنهما الرئيس السابق ترامب، يتمتعان بخبرة محدودة في المحاكمات، ولكنهما يمتلكان خبرة في قانون براءات الاختراع، ما يشير إلى اهتمامهما بالتفاصيل الفنية للقضايا.

وحكمت مارييلين نوريكا مؤخرًا على متهم بالكذب على الاستمارات الحكومية عند شراء الأسلحة، رغم توصيات المدعين العامين، إذ أصدرت قرارًا بعقوبة أطول من المتوقع، ما يشير إلى أن تركيز نوريكا على التفاصيل الفنية قد يكون متأثرًا بخلفيتها في قانون براءات الاختراع.

خلفية القاضيين وتأثيرها على المحاكمات

أما مارك سكارسي، فقد حكم على أفراد لانتهاكهم قوانين الضرائب، وأشرف مؤخرًا على محاكمة متهم بالمساعدة في إعداد إقرار ضريبي مزيف، وأصدر حكمًا أقصر مما طلبه المدعي العام.

وأوضح "بوليتيكو" أن كلا القاضيين يتمتعان بخبرة محدودة في المحاكمات الجنائية، ولكنهما تلقيا الثناء على اهتمامهما بالتفاصيل والتزامهما ببروتوكول قاعة المحكمة. ساهمت خلفيتهما القانونية في قانون براءات الاختراع في ترشيحاتهما كقاضيين.

ختم الموقع بالقول، إن محاكمات هانتر بايدن ستكون لحظات مهمة في الحياة المهنية للقاضيين، حيث ستتولى القاضية نوريكا رئاسة محاكمة التهم المتعلقة بالأسلحة، بينما سيشرف القاضي سكارسي على قضية التهم الضريبية.