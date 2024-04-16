لشبونة تستدعي السفير الإيراني بعد احتجاز طهران سفينة ترفع علم البرتغال

استدعت البرتغال، الثلاثاء، سفير إيران مجيد تفرشي؛ إثر احتجاز القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني سفينة تحمل علمها في مضيق هرمز.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد استولت البحرية الإيرانية، في 13 أبريل/نيسان الجاري، على سفينة شحن تابعة للكيان الصهيوني.

وقالت الوكالة إن "السفينة التي تحمل اسم MSC Aries تعمل تحت علم البرتغال، وترتبط بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن، ويملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفر، جرى احتجازها من قبل الحرس الثوري"، فيما أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن "السفينة التي احتجزتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تابعة للنظام الإسرائيلي".

وقال كنعاني إن "إيران احتجزت السفينة بتهمة انتهاك القوانين البحرية، وليس هناك شك في أن السفينة مرتبطة بإسرائيل"، مؤكدا أن "السفينة تم تحويلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية؛ نتيجة انتهاك القوانين البحرية، وعدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية".