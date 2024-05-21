انطلاق المرحلة الأولى من المناورات النووية الروسية

وأشارت الوزارة إلى"أن أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية الروسية سيتدربون على التجهيز القتالي الخاص لأسلحة الطيران، بما في ذلك صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتحليق في مناطق الدوريات المحددة".

وتهدف التدريبات والمناورات، بحسب الدفاع الروسية، إلى التدريب العملي على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية، للحفاظ على استعداد الوحدات ذات الصلة للرد، ومن أجل ضمان سلامة أراضي روسيا وسيادتها دون قيد أو شرط، وذلك ردًا "على التصريحات والتهديدات الاستفزازية من جهات غربية".

رسالة لاستخدامها في المعارك

وكان الرئيس الروسي قد أوعز، سابقًا، للقوات المسلحة إلى ضرورة التأكد من الجهوزية النووية للأسلحة النووية غير الإستراتيجية للرد على تهديدات الغرب لروسيا، خاصة فيما يتعلق بحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا لمساندة الجيش الأوكراني في حربه مع روسيا.

وتعد الأسلحة النووية غير الإستراتيجية، أو الأسلحة التكتيكية، أسلحة ذات طابع نووي تستخدم لضرب أهداف وتجمعات لقوات العدو في الخطوط الأمامية وفي الخلف مباشرة، وهي أقل تأثيرًا من القنابل النووية الضخمة أو الأسلحة النووية الإستراتيجية.

وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من الأسلحة تأخذ وضعية الاستعداد الدائم، كما يرى مراقبون، إلا أن إجراء التدريب عليها هو بمثابة رسالة أو تمهيد لاستخدامها في المعارك داخل أوكرانيا إذا اقتضى الأمر.