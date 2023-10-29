عائلات الرهائن تطالب بأجوبة مع توسيع إسرائيل نطاق الحرب في غزة

وبينما كان الاجتماع منعقدا، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل اطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

لكن نتنياهو لم يعط أي التزام حيال أي صفقة، مؤكدا للعائلات "سنستنفد كل الإمكانيات لإعادتهم إلى الوطن"، وفق مقطع فيديو نشره مكتبه.

وأضاف أن العثور على الرهائن الذين تراوح أعمارهم بين بضعة أشهر وأكثر من 80 عاما، هو "جزء لا يتجزأ" من العملية العسكرية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في وقت لاحق مع نتنياهو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه يجب إجبار حماس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لكن الأمر "معقد جدا".

وأضاف "كلما زدنا الضغط العسكري والقوة النارية وزاد ضربنا لحماس (...) زادت فرصنا بإحضارهم إلى مكان يوافقون فيه على حل يسمح بعودة أحبائكم".

عدم اليقين

أزمة الرهائن المستمرة تثير قلقا كبيرا لدى كثر، إذ بين المحتجزين أطفال ومسنّون ومصابون بجروح بالغة وفقا لمشاهد بثّت خلال توثيق خطفهم.