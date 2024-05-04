تتضمن "حصانة كاملة".. سموتريتش: السنوار يطالب بضمانات أمريكية مصرية

وكان مسؤولون مصريون، قد أعلنوا بأن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعًا للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا فإنها ستمضي قدمًا في اجتياح رفح، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويتوقع أن تتشاور القيادة السياسية لحماس مع جناحها العسكري في غزة وترد، لكن الصحيفة قالت إن زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، لم يرد حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتّهم مسؤول في حركة "حماس"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى نسف آفاق أي هدنة في الحرب الدائرة في غزة منذ نحو 7 شهور، من خلال تصريحاته المهدّدة بشنّ هجوم بري على رفح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران قوله: "نحن نُجري حوارات داخلية في قيادة حماس وأيضًا مع الفصائل المختلفة خاصة في المقاومة التي تشارك في القتال في هذه المعركة، قبل عودة المفاوضين إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة".