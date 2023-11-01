الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل ودول أخرى في المنطقة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم يقوم بزيارات أخرى في المنطقة، وسط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن "الوزير بلينكن سيسافر إلى إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك سيقوم بزيارات أخرى في المنطقة".

يذكر أن بلينكن كان قد زار إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر في وقت سابق من الشهر الجاري، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.