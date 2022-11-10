موقف محرج جديد.. بايدن يستبدل خيرسون بالفلوجة

وكافح بايدن في تذكر اسم المدينة التي كان الجيش الروسي ينسحب منها في أوكرانيا، وبدلاً من خيرسون، قال بايدن إنهم كانوا يغادرون الفلوجة.

وسرعان ما صحح بايدن الخطأ بنفسه، وذكر مدينة خيرسون، إلا أن حديثه كان مشوشًا بعض الشيء، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الفلوجة العراقية، وقعت فيها معارك دموية ضارية بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وأشار الرئيس الأمريكي خلال حديثه في مؤتمر صحفي، إلى أن قائد الجيش الروسي أعلن انسحاب قواته من واحدة من المدن الرئيسة التي احتلتها منذ بدء الغزو.

ورأى الرئيس الأمريكي أن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الأوكرانية، يكشف معاناة الجيش الروسي من مشاكل حقيقية في الحرب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها بايدن من هفوات في أحاديثه.