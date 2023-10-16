قطر تعيد 3 أطفال أوكرانيين من روسيا

أكد مسؤول قطري، اليوم الاثنين، أن 3 أطفال أوكرانيين كانوا قد نقلوا إلى روسيا سيسلمون إلى دبلوماسيين قطريين في موسكو هذا الأسبوع، وفق لـ"رويترز".

يأتي ذلك، بموجب آلية أنشأتها قطر لإعادة المزيد من الأطفال من روسيا إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إن قطر سهلت يوم الجمعة عودة طفل أوكراني آخر يبلغ من العمر 7 سنوات، وأعيد الطفل إلى أحضان جدته وهو في طريقه إلى أوكرانيا عبر إستونيا.

أما الأطفال الثلاثة الآخرون فهم طفل يبلغ من العمر عامين وآخر يبلغ من العمر 9 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما.