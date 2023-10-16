قطر تعيد 3 أطفال أوكرانيين من روسيا
أكد مسؤول قطري، اليوم الاثنين، أن 3 أطفال أوكرانيين كانوا قد نقلوا إلى روسيا سيسلمون إلى دبلوماسيين قطريين في موسكو هذا الأسبوع، وفق لـ"رويترز".
يأتي ذلك، بموجب آلية أنشأتها قطر لإعادة المزيد من الأطفال من روسيا إلى أوكرانيا.
وقال المسؤول إن قطر سهلت يوم الجمعة عودة طفل أوكراني آخر يبلغ من العمر 7 سنوات، وأعيد الطفل إلى أحضان جدته وهو في طريقه إلى أوكرانيا عبر إستونيا.
أما الأطفال الثلاثة الآخرون فهم طفل يبلغ من العمر عامين وآخر يبلغ من العمر 9 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما.
وتقول كييف إن 20 ألف طفل نقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا دون موافقة الأسر أو الأوصياء.
وقال المسؤول القطري الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته نظرا لحساسية هذا الملف، إن عودة هؤلاء الأطفال الأربعة الأوائل بمثابة اختبار للآلية التي أسستها قطر بعد أشهر من المحادثات السرية مع موسكو وكييف.
وأكدت لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي الوساطة في بيان، ووصفت عمليات إعادة الأطفال هذا الأسبوع بأنها مجرد خطوة أولى.
وقال المسؤول إن المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، قدمت قائمة أولية قصيرة بأسماء الأطفال الأوكرانيين الذين سيجري إعادتهم إلى فريق من الدبلوماسيين القطريين الذين تحققوا من هوية كل طفل.
وقال المسؤول إنه ليس من الواضح عدد الأطفال الإضافيين الذين ستسمح لهم روسيا بالعودة إلى أوكرانيا عبر الآلية القطرية بعد الأطفال الأربعة.