مصدر روسي يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل معارك "ضواحي خاركيف"

قال مصدر عسكري، إن القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه بلدة ليبتسي التي تقع على مسافة 20 كيلومترا من الضواحي الشمالية لمدينة خاركيف، شمالي شرق أوكرانيا.

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز"، اليوم الجمعة، أن المعارك تشتد وتيرتها في خاركيف تدريجيا على أكثر من محور، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتقدم باتجاه مرتفعات بلدة ليبتسي من الجهة الشمالية وتفرض سيطرة نارية على هذه البلدة التي تعتبر هدفا لموسكو.

وبين أن القوات الروسية أحبطت محاولات أوكرانية لإرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة، بعد أن قصفتها؛ ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من قوات كييف.

وعلى محاور البلدات الأخرى، أشار المصدر إلى أن "الجيش الأوكراني حاول شن هجمات مضادة باتجاه بلدة فودولاجا لكنها باءت بالفشل".

وفي بلدة فولشانسك، التي دخلت القوات الروسية إلى وسطها أمس الخميس، تتركز المعارك في الوسط، بالتزامن مع هجمات على بلدتين مجاورتين لفولشانسك وهما زيبينو وبوكاليانوي في شرقي المنطقة؛ بهدف تطويق القوات الأوكرانية المتبقية داخل بلدة فولشانسك"، بحسب المصدر العسكري.