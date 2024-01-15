رئيس وزراء النيجر يبدأ جولة إلى موسكو وأنقرة وطهران

بدأ وفد حكومي من النيجر برئاسة الوزير الأول علي محمد الأمين زين، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى روسيا، ليتوجه بعد ذلك إلى كل من صربيا وتركيا وإيران.

ويضم الوفد الزائر كلا من وزراء الدفاع والنفط والشباب والرياضة والزراعة والتجارة والصحة، وفق موقع "موند أفريك" الفرنسي.

وأوضح الموقع أن النيجر تهدف من هذه الجولة الدبلوماسية إلى تنويع شركائها، إذ ترغب في استكشاف التعاون الشامل في مجالات الدفاع والأغذية الزراعية والطاقة والمعدات الصحية والنفط.