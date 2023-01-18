في انتقاد نادر لروسيا.. الرئيس الصربي يندّد بجهود تبذلها "فاغنر" لتجنيد مقاتلين في بلاده

وينطوي موقف الرئيس الصربي على انتقاد علني نادر لروسيا، حليفة البلد الواقع في منطقة البلقان.

ونقلت وكالة "بيتا" للأنباء عن فوتشيتش قوله في مقابلة تلفزيونية: "لمَ تفعلون ذلك لصربيا؟ لمَ تطلق فاغنر دعوة مخالفة للأنظمة؟".

وكان الفرع الصربي لمحطة "آر تي" الروسية المدعومة من موسكو قد بث الإعلان المثير للجدل في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويقاتل عدد ضئيل من الصرب إلى جانب قوات تدعمها موسكو في أوكرانيا منذ اندلع القتال في البلاد في العام 2014.