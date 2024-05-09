كتاب جديد: فرنسا تفقد هيبتها على الساحة الدولية

يسلط الصحفيان ريتشارد ويرلي وفرانسوا دالانسون في بحث استقصائي، الضوء على مكانة فرنسا على الساحة الدولية، في كتاب "كرة الأوهام... ما تعتقده فرنسا، ما يراه العالم".

ويدرس الصحفيان، من خلال مقابلات مع دبلوماسيين ومراقبين أجانب، ما إذا كانت البلاد محكوما عليها بخسارة هيبتها العالمية، التي كانت تتجسد ذات يوم في شخصيات مثل لويس الرابع عشر، وشارل ديغول، وفرنسوا ميتران.

دور متغير

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، يسلط الكتاب الضوء على دور فرنسا المتغير، وأكدت شخصيات بارزة مثل السفير الفرنسي السابق جيرار أرو "الدور المحوري للدولة كوسيط نزيه، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال مؤتمر المناخ عام 2015".

وعلى الرغم من اعتبارها "قوة متوسطة" تكافح من أجل التوصل إلى تفاهمات، وبفضل مكانتها، لعبت القوة الناعمة التي تتمتع بها فرنسا دوراً فعالاً في جمع الدول لمعالجة التحديات العالمية الملحة، وهو ما يردد تصريحات الرئيس الأسبق جاك شيراك المؤثرة في عام 2002 حول الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ.

ومع ذلك، فإن التصورات عن فرنسا في الخارج غالباً ما تركز على مفاهيم الغطرسة والغموض، كما تقول "لوموند".

ويُعرب المراقبون الأجانب، مثل السفير الهندي السابق كيشان س. رانا، عن أسفهم لميل المسؤولين الفرنسيين إلى إلقاء المحاضرات بدلاً من الانخراط في حوار مفتوح، وفق قولهم.