حرب غزة تهوي بنسب تأييد الأمريكيين لطرفي الصراع

سجلت نسبة الأمريكيين المؤيدين لكلّ من إسرائيل والسلطة الفلسطينية انخفاضًا العام الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وفقًا لموقع "غالوب" العالمي لاستطلاعات الرأي.

وأوضح الموقع أن 58% فقط من الأمريكيين لديهم وجهة نظر "إيجابية جدًّا" أو "إيجابية في الغالب" تجاه إسرائيل، وهي أدنى نسبة منذ أكثر من عقدين.

وبالمثل، انخفضت الآراء الإيجابية تجاه السلطة الفلسطينية إلى 18%، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015.

وبحسب الموقع، يُعزى هذا الانخفاض إلى الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

تاريخيًا، أظهر الأمريكيون آراء أكثر إيجابية تجاه إسرائيل، حيث بلغت نسبة الآراء الإيجابية تجاه إسرائيل 65% في المتوسط منذ عام 1989.

وكانت آراؤهم تجاه السلطة الفلسطينية أقل تفاؤلًا باستمرار، حيث يحمل 19% في المتوسط آراءً إيجابية منذ عام 2000.

وأظهر البالغون الشباب أكبر نسبة انخفاض في آرائهم تجاه إسرائيل، إذ انخفضت من 64% من المؤيدين في عام 2023 إلى 38%.