إصابة موظفة في هجوم على قنصلية للسويد بتركيا

ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم الثلاثاء أن موظفة تركية في القنصلية الفخرية للسويد في مدينة إزمير غرب البلاد، تعرضت لإطلاق نار وأصيبت بجروح بالغة أمام مبنى القنصلية.

وقال مكتب حاكم إزمير في بيان إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مسجل في إقليم "أغري" شرق البلاد، وضبطت سلاح الجريمة، مؤكدًا أن الشرطة تحقق في الحادث.

وتعمل المصابة وتدعى "أمينة" سكرتيرةً في القنصلية الفخرية السويدية في منطقة Alsancak التركية.

وقالت الخارجية السويدية إنها على اتصال وثيق مع القنصلية العامة في إسطنبول بعد حادث إطلاق النار في إزمير التركية.