الغارديان: إدانة منتقدي إسرائيل توجه خطير وتحريف للتاريخ

قالت صحيفة الغارديان، إن إدانة منتقدي إسرائيل باعتبارهم "غير يهود" أو معادين للسامية ليس مجرد تشويه للتاريخ، بل هو أيضًا توجه خطير، لافتة إلى أن "قصة ويليام زوكرمان، وهو شخصية يهودية عامة تنتقد سياسات إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين، تعد مثالًا مؤثرًا على هذه الظاهرة".

وشهد زوكرمان الذي ولد عام 1885 في منطقة بالي أوف سيتلمنت، بشكل مباشر المصاعب التي يواجهها اليهود في روسيا، ورغم دفاعه عن القضايا اليهودية، فإن انتقاداته لمعاملة إسرائيل للاجئين الفلسطينيين أدت إلى تهميشه.

ووفق الصحيفة، فإن قيام زوكرمان بحذف المنشورات اليهودية، يسلط الضوء على المدى الذي ذهب إليه البعض في إسكات الأصوات المعارضة.

ويتناول كتاب جيفري ليفين الجديد "سؤالنا الفلسطيني"، مسألة التاريخ المنسي للمعارضة اليهودية في أمريكا، فيما يتطرق إلى سياق حاسم للمناقشات الجارية داخل المجتمعات اليهودية، إذ أدت هذه المناقشات، ولا سيما في أعقاب الأحداث الأخيرة، مثل: الحرب بين حماس وإسرائيل، والهجوم اللاحق على غزة، إلى إحياء المناقشات حول الهوية اليهودية ومعنى معاداة السامية.

وتؤكد تداعيات حوادث عدة منها ما تعرضت له كلودين جاي في جامعة هارفارد، على تعقيدات هذه المناقشات، فيما واجه ديريك بنسلار، وهو مؤرخ بارز لليهودية، ردود فعل عنيفة بسبب انتقاداته لإسرائيل، مرددًا تجربة زوكرمان قبل عقود.

واكتسب وصف اليهود الذين ينتقدون إسرائيل بأنهم "غير يهود" زخمًا متزايدًا؛ ما زاد من استقطاب المجتمعات اليهودية وخنق الحوار المفتوح.

وفي ألمانيا، حيث تلوح في الأفق ذكرى المحرقة النازية، فإن نبذ منتقدي إسرائيل من اليهود أمر مثير للقلق بشكل خاص، ورغم الجهود المبذولة لحماية اليهود من معاداة السامية، فقد تم إسكات الأصوات المعارضة وتهميشها.