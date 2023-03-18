"بوليتيكو": هذا ما ستفعله تيك توك لمواجهة الضغط الأمريكي

وقالت المجلة نقلًا عن مصدر قريب من الشبكة: "سيصل العشرات من منشئي تيك توك إلى واشنطن لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل"، مضيفة أنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء، في مبنى الكابيتول هيل في العاصمة.

ونقلت عن مصدر آخر قوله إن "تيك توك" ستدفع تكلفة إرسال المؤثرين إلى العاصمة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح من هم المؤثرون الذين سيقومون بالرحلة.

وقال المتحدث باسم تيك توك جمال براون: "يجب على المشرعين في واشنطن الذين يناقشون تيك توك الاستماع مباشرة إلى الأشخاص الذين ستتأثر حياتهم بشكل مباشر بقراراتهم.. نتطلع إلى الترحيب بالمبدعين في عاصمتنا ومساعدتهم على إسماع أصواتهم، والاستمرار في إحداث تأثير هادف في حياتهم ومجتمعاتهم".

وذكرت المجلة أن إرسال مؤثرين إلى واشنطن لن يكون الخطوة الوحيدة للتأثير على المسؤولين الحكوميين في واشنطن، الأسبوع المقبل، مضيفة أنه من المقرر أيضًا أن يدلي الرئيس التنفيذي للشبكة "شو زي تشيو" بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس.