ماليزيا: فيسبوك حذفت منشورات عن لقاء رئيس الوزراء وهنية

قالت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، إنها ستطلب من شركة "ميتا بلاتفورمز"، تفسيرًا لحذفها منشورات على منصة "فيسبوك" تتعلق بتقارير إعلامية عن اجتماع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

واجتمع أنور، أمس الثلاثاء، مع إسماعيل هنية، وقال إنه يقيم علاقات جيدة مع الجناح السياسي لحماس لكن لا علاقة له بالعمليات العسكرية للحركة، وفقًا لرويترز.