ماليزيا: فيسبوك حذفت منشورات عن لقاء رئيس الوزراء وهنية
قالت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، إنها ستطلب من شركة "ميتا بلاتفورمز"، تفسيرًا لحذفها منشورات على منصة "فيسبوك" تتعلق بتقارير إعلامية عن اجتماع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
واجتمع أنور، أمس الثلاثاء، مع إسماعيل هنية، وقال إنه يقيم علاقات جيدة مع الجناح السياسي لحماس لكن لا علاقة له بالعمليات العسكرية للحركة، وفقًا لرويترز.
وتدعم ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، القضية الفلسطينية صراحة وتدعو إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصالات فهمي فاضل، في مؤتمر صحفي: "إن الجهة الرقابية على الاتصالات في ماليزيا تلقت شكاوى بشأن قيام ميتا، بحذف منشورات على فيسبوك".
ولم ترد ميتا على الفور على طلب للتعقيب على ما قالته ماليزيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذر فاضل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركتي "ميتا" و"تيك توك" إذا حظرتا المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصاتهما.