بايدن: بوتين "طاغية" لن يتوقف عند أوكرانيا

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، واصفًا الرئيس الروسي بأنه "طاغية عازم على الهيمنة".

وكرَّر دعم واشنطن لكييف في حربها ضد روسيا.

وقال بايدن إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا.. أوروبا برمتها مهددة ولن ندع ذلك يحصل. الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا. أكرر أننا لن نتراجع".

ومن جهته، قال ماكرون لبايدن أمام الصحافيين: "أشكرك سيدي الرئيس، لكونك رئيس القوة الأولى في العالم، ولكنّك تفعل ذلك بإخلاص شريك يحب الأوروبيين ويحترمهم".

والتقى بايدن وماكرون، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، وتعهّدا بدعم أوكرانيا.

ويوجد الرئيس الأمريكي (81 عامًا) في فرنسا، منذ الأربعاء، حيث شارك في احتفالات هذا الأسبوع لمناسبة الذكرى الـ80 لعمليات الإنزال في النورماندي التي غيّرت مسار الحرب العالمية الثانية.

وتعهّد بايدن، الجمعة، أنّ واشنطن في عهده "لن تتخلّى" عن كييف "لأننا إن فعلنا سيتم إخضاع أوكرانيا، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد".