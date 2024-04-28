الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال نائب في البرلمان الأذري

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية، أن "ساريجانوف أعلن خلال المحاكمة أنه التقى بشخص يدعى رشاد أحمدوف في عام 2023".

وكان أحمدوف عضوًا في جماعة "الحسينيون" الشيعية المسلحة التي شكلها الحرس الثوري الإيراني عام 2015 بإشراف من الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

معظم أعضاء هذه المجموعة هم من مواطني جمهورية أذربيجان المطلوبين لارتكابهم أعمالا إرهابية، وأغلبهم يقيم في إيران وتحديدًا بمحافظة قم، حيث معقل الحوزة الدينية والمرجعيات الشيعية.

وأعلن سريجانوف أمام المحكمة، أنه اكتشف فيما بعد أن أحمدوف خدم في المناطق الحدودية مع إيران.

ويقول ساريجانوف إنه سأل صديقه الجديد ما إذا كان بإمكانه نقل الأشخاص إلى الجانب الآخر من الحدود مع إيران إذا لزم الأمر؟.

دفع 30 ألف دولار لتنفيذ الاغتيال

ويقول ساريجانوف إنه اكتشف بعد فترة أن فالي إسماعيلوف، صديق طفولة أحمدوف، مرتبط بمنظمة حسينيون في إيران.