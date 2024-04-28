الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال نائب في البرلمان الأذري
كشف مواطن أذربيجاني، السبت، مخططًا إيرانيًّا لاغتيال عضو في البرلمان الأذري، معروف بمواقفه المنتقدة لسياسات طهران وأذرعها العسكرية لا سيما الحرس الثوري.
واعترف "عازار سريجانوف"، بارتباطه بإيران أثناء محاكمته بتهمة محاولة اغتيال عضو برلمان جمهورية آذربيجان النائب فاضل مصطفى، في باكو.
وقال عازار سريجانوف، الذي اعتقل على خلفية محاولة الاغتيال هذه، إنه "يريد معاقبة فضل مصطفى احتجاجًا على خطاباته الدينية"، كاشفًا عن رغبته في دخول المؤسسات الحكومية وإطلاق النار على الجميع، لكنه لم يتمكن من تنفيذ أي من مخططاته لأنه تم القبض عليه.
وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية، أن "ساريجانوف أعلن خلال المحاكمة أنه التقى بشخص يدعى رشاد أحمدوف في عام 2023".
وكان أحمدوف عضوًا في جماعة "الحسينيون" الشيعية المسلحة التي شكلها الحرس الثوري الإيراني عام 2015 بإشراف من الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.
معظم أعضاء هذه المجموعة هم من مواطني جمهورية أذربيجان المطلوبين لارتكابهم أعمالا إرهابية، وأغلبهم يقيم في إيران وتحديدًا بمحافظة قم، حيث معقل الحوزة الدينية والمرجعيات الشيعية.
وأعلن سريجانوف أمام المحكمة، أنه اكتشف فيما بعد أن أحمدوف خدم في المناطق الحدودية مع إيران.
ويقول ساريجانوف إنه سأل صديقه الجديد ما إذا كان بإمكانه نقل الأشخاص إلى الجانب الآخر من الحدود مع إيران إذا لزم الأمر؟.
دفع 30 ألف دولار لتنفيذ الاغتيال
ويقول ساريجانوف إنه اكتشف بعد فترة أن فالي إسماعيلوف، صديق طفولة أحمدوف، مرتبط بمنظمة حسينيون في إيران.
وخلال إحدى رحلاته إلى إيران، بناءً على طلب ساريجانوف، ناقش أحمدوف مع فالي إسماعيلوف حول محاولة الاغتيال النائب فاضل مصطفى.
واعترف ساريجانوف إنه "تم قبول هذا الإجراء وأعلن فالي إسماعيلوف أنه يستطيع دفع 30 ألف دولار أمريكي مقابل تنفيذ هذا الاغتيال".
واعترف أمام المحكمة بأن ساريجانوف دفع من هذا المبلغ 2000 دولار لصديقه.
من هو فضل مصطفى؟
كان فضل مصطفى عضوًا في البرلمان لأربع دورات متتالية منذ عام 2005، وشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2008 وحصل على المركز الثالث بنسبة 2.43% من الأصوات.
وفي الـ28 من مارس/آذار 2023، تعرَّض مصطفى لمحاولة اغتيال بالقرب من منزله عشية افتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل وتم نقله إلى المستشفى، وهو أحد أشد المنتقدين لسياسات إيران.
وأطلق مسلحون النار على النائب الأذربيجاني فاضل مصطفى، بالقرب من منزله، وأصيب في كتفه اليمنى.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان إن التحقيق الأولي بشأن محاولة اغتيال السيد مصطفى يشير إلى وجود "آثار لإيران".