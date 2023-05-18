رغم تحذير ترامب.. حاكم فلوريدا يستعد لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة
يستعد حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، لإعلان ترشحه رسميًّا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الأسبوع المقبل، ليدخل بذلك السباق على ترشيحات الحزب الجمهوري لاختيار منافس للمرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ديسانتيس سيقدم مستندات إعلان ترشحه في الـ25 من مايو الجاري، على هامش اجتماع دعا إليه كبار المانحين في ميامي الأسبوع المقبل، بهدف جمع الأموال لحملته الانتخابية.
وفي حال إعلان ترشحه رسميًّا، سيكون حاكم فلوريدا منافسًا حقيقيًّا للرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
وكان ترامب، حذَّر في شهر نوفمبر الماضي، رون ديسانتيس من الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، قائلًا إن "ذلك سيضر بالحزب الجمهوري".
كما هدد ترامب حينذاك، بالإفصاح عن معلومات خاصة عن السياسي البالغ 44 عامًا، دون تقديم تفاصيل.