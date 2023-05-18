رغم تحذير ترامب.. حاكم فلوريدا يستعد لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة

يستعد حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، لإعلان ترشحه رسميًّا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الأسبوع المقبل، ليدخل بذلك السباق على ترشيحات الحزب الجمهوري لاختيار منافس للمرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ديسانتيس سيقدم مستندات إعلان ترشحه في الـ25 من مايو الجاري، على هامش اجتماع دعا إليه كبار المانحين في ميامي الأسبوع المقبل، بهدف جمع الأموال لحملته الانتخابية.