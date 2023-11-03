استطلاع: معظم البريطانيين يحملون نظرة إيجابية حول الهجرة

ويظهر الاستطلاع، الذي جرى بين 2021 و 2022، أنه ولأول مرة يعتقد غالبية المشاركين، بما يعادل 59%، أن الهجرة كانت إيجابية للغاية بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة.

وأشار نصف المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن الهجرات أغنت الحياة الثقافية في بريطانيا، بينما يرى 56% منهم أنه بفضل الهجرة باتت البلاد مكانا أفضل للعيش.

وفي الاستطلاع الذي أجرته المنظمة في 2002، كان 17% فقط إيجابيين جدا حول الفوائد الاقتصادية، فيما اعتقد 33% أن الهجرة تساهم في الإثراء الثقافي، مقابل 20% كانوا يرون أن الهجرة جعلت المملكة المتحدة مكانا أفضل للعيش فيه.

ورغم تعهد الحكومة بالحد من الهجرة، وإدعاء أعضاء البرلمان أن الحد من تدفق المهاجرين هو قضية حاسمة بالنسبة للناخبين في المملكة المتحدة، فإن نتائج الاستطلاع تشير إلى تطور مواقف عامة البريطانيين من المهاجرين في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، إذ باتت أكثر إيجابية بكثير مما يدّعيه السياسيون.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية