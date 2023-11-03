استطلاع: معظم البريطانيين يحملون نظرة إيجابية حول الهجرة
أظهر استطلاع للرأي العام أن غالبية البريطانيين يحملون الآن أفكاراً إيجابية حول تأثير الهجرة على المملكة المتحدة.
وقالت منظمة "المسح الاجتماعي الأوروبي" إن آراء البريطانيين حول الهجرة وتأثيرها الاقتصادي والثقافي شهدت خلال العقدين الماضيين تحولا كاملا، وأصبحت أكثر إيجابية بشكل ملحوظ بعد عام 2016.
وطلب الاستطلاع من الأشخاص أن يرتبوا، من أصل 1 إلى 10، ما إذا كانت الهجرة سيئة أو جيدة للاقتصاد، وما إذا كانت الحياة الثقافية قد تعرضت للإضعاف أو الإثراء نتيجة للهجرة، وما إذا جعلت الأخيرة البلاد مكانا أفضل أو أسوأ للعيش فيه، مع كون الرقم 10 هو الأكثر إيجابية.
ويظهر الاستطلاع، الذي جرى بين 2021 و 2022، أنه ولأول مرة يعتقد غالبية المشاركين، بما يعادل 59%، أن الهجرة كانت إيجابية للغاية بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة.
وأشار نصف المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن الهجرات أغنت الحياة الثقافية في بريطانيا، بينما يرى 56% منهم أنه بفضل الهجرة باتت البلاد مكانا أفضل للعيش.
وفي الاستطلاع الذي أجرته المنظمة في 2002، كان 17% فقط إيجابيين جدا حول الفوائد الاقتصادية، فيما اعتقد 33% أن الهجرة تساهم في الإثراء الثقافي، مقابل 20% كانوا يرون أن الهجرة جعلت المملكة المتحدة مكانا أفضل للعيش فيه.
ورغم تعهد الحكومة بالحد من الهجرة، وإدعاء أعضاء البرلمان أن الحد من تدفق المهاجرين هو قضية حاسمة بالنسبة للناخبين في المملكة المتحدة، فإن نتائج الاستطلاع تشير إلى تطور مواقف عامة البريطانيين من المهاجرين في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، إذ باتت أكثر إيجابية بكثير مما يدّعيه السياسيون.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية