كيف تتجسس الصين على الولايات المتحدة؟

أثار منطاد يشتبه أن الصين استخدمته للتجسس على الولايات المتحدة الأسبوع الماضي غضبا دبلوماسيا واسعا وأعاد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بكيفية جمع بكين المعلومات الاستخباراتية عن أكبر خصم إستراتيجي لها.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي عام 2020 إن التجسس الصيني يمثّل "أكبر تهديد بعيد الأمد لممتلكات بلدنا المعلوماتية والفكرية ولحيويتنا الاقتصادية".

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنها "تعارض بحزم" عمليات التجسس، مشيرة إلى أن الاتهامات الأمريكية "مبنية على معلومات كاذبة ومآرب سياسية خبيثة".

ولدى الولايات المتحدة كذلك طرقها الخاصة للتجسس على الصين وتستخدم تقنيات للمراقبة والتنصت إضافة إلى شبكات مخبرين.

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015 إن نظيره الصيني شي جينبينغ تعهّد بعدم القيام بأي عمليات تجسس إلكتروني تجارية.

لكن تصريحات صدرت لاحقا من واشنطن أكدت تواصل هذه الممارسة، وفيما يلي بعض الوسائل التي طوّرتها بكين في السنوات الأخيرة للتجسس على الولايات المتحدة: