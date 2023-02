كيف تتجسس الصين على الولايات المتحدة؟

وقال المؤلف الصيني الأسترالي أليكس جوسك في كتابه "جواسيس وأكاذيب: كيف خدعت كبرى العمليات السرية الصينية العالم" "Spies and Lies: How China's Greatest Covert Operations Fooled the World" إن الهدف كان "تضليل قادة العالم بشأن طموحات" بكين ودفعهم للتصديق بأن "الصين ستنهض بشكل سلمي -- أو لربما حتى بشكل ديمقراطي".

مارست بكين أيضا ضغوطا على مجتمعات صينية في الخارج ومنظمات إعلامية لدعم سياساتها بشأن تايوان وإسكات أي انتقادات للحملات الأمنية في هونغ كونغ وشينجيانغ.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، قالت منظمة "سيفغارد ديفيندرز" Safeguard Defenders غير الحكومية التي تتخذ من إسبانيا مقرا إن الصين أقامت 54 مركز شرطة حول العالم، في خطوة يشتبه في أن الهدف منها استهداف معارضي الحزب الشيوعي. ونفت بكين الاتهامات.

بدورها، أمرت هولندا الصين بإغلاق "مركزي شرطة" على أراضيها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد شهر، أفادت جمهورية تشيكيا بأن الصين أغلقت مركزين من هذا النوع في براغ.