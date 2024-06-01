من هي "زهرة اللهيان" أول امرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

تقدّمت النائبة في البرلمان الإيراني السابق عن التيار الأصولي المتشدد زهرة اللهيان، السبت، بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري..

وبذلك تكون أول امرأة تتقدم بأوراق ترشحها للدورة الـ 14 من الانتخابات الرئاسية.

وزهره اللهيان هي من مواليد عام 1968 من محافظة كرمنشاه غرب إيران، وهي طبيبة وسياسية إيرانية، وكانت عضوةً في البرلمان بالدورة الثامنة والحادية عشرة (السابقة) عن العاصمة طهران.

وكانت في الدورة البرلمانية السابقة رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني، وضعها الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2023 تحت لائحة العقوبات.

وكان الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قد قدم اللهيان كمرشحة لمنصب وزيرة الرفاه والضمان الاجتماعي، لكنه تم رفض هذا الطرح بسبب معارضة المرجعيات الدينية لتعيين النساء وزيرات، ومن بينها المرجع آية الله العظمى الراحل صافي كلبايكاني.