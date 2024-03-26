المعارضة الفنزويلية تفشل في تسجيل مرشحتها لانتخابات الرئاسة

قال عمر باربوزا زعيم ائتلاف المعارضة الفنزويلية اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة "رويترز"، إن الائتلاف فشل في تسجيل مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو، قبل انقضاء الموعد النهائي أمس الاثنين، وعزا السبب إلى قيود مفروضة على النظام الإلكتروني للسلطة الانتخابية.

وسعى ائتلاف المعارضة لتسجيل كورينا يوريس مرشحة له لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو في وقت لاحق من هذا العام، بعد اختيارها لخلافة ماريا كورينا ماتشادو التي حرمت من تولي مناصب عامة.

وكان قد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يوليو. جاء ذلك عقب توصّل الحكومة والمعارضة في أكتوبر بمحادثات في باربادوس لاتفاق نصّ على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

ونص اتفاق باربادوس أيضا على تمكين المعارضين "الطامحين للترشح" من الطعن في قرارات قضائية قضت بعدم أهليتهم.