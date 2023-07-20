مصدر لرويترز: الوساطة السعودية - التركية لإعادة الأطفال الأوكرانيين تجري منذ أبريل

قال مصدر مطلع، الأربعاء، لرويترز، إن محادثات تتوسط فيها السعودية وتركيا لإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا إلى روسيا منذ بدء الهجوم الروسي، تجري منذ نيسان أبريل على الأقل.

وأكد المصدر تقريرا لصحيفة فايننشال تايمز ذكر أن الرياض وإسطنبول تحاولان التوسط في اتفاق لإعادة الأطفال الذين نُقلوا إلى روسيا ووُضعوا في دور لرعاية الأطفال أو تبنتهم أسر روسية.

واتهمت أوكرانيا روسيا بتنفيذ عمليات ترحيل غير قانونية. وتنفي موسكو، التي تسيطر على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، خطف الأطفال وتقول إن نقلهم بعيدا كان للحفاظ على سلامتهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر هويته: "أبدى الجانبان التركي والسعودي على وجه الخصوص اهتماما بإعادة الأطفال الأوكرانيين". وأضاف أن المحادثات مستمرة منذ نيسان/ أبريل، لكنه قال أيضا إنها ربما بدأت قبل ذلك.

ونقلت فايننشال تايمز، الثلاثاء، عن أربعة مصادر مطلعة على المحادثات، القول إن المناقشات جارية منذ عدة أشهر.

وتقول تقديرات كييف إن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا منذ بداية الحرب، العام الماضي، إلى روسيا أو شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وتظهر بيانات رسمية أوكرانية أن 385 طفلا فقط أعيدوا إلى بلادهم حتى الآن.