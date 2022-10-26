قناة عبرية: قراصنة روس هاجموا موقع الكنيست وعطلوه لدقائق

قالت قناة عبرية، يوم الأربعاء، إن قراصنة روسيين شنوا هجوماً إلكترونياً قبل أيام استهدف موقع الكنيست الإسرائيلي.

وذكرت القناة "12" العبرية أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم قراصنة روس موقع الكنيست الإسرائيلي الإلكتروني، وتمكنوا من تعطيله لبضع دقائق، قبل أن يعود للعمل.

وقالت القناة العبرية إن "أجهزة التحكم في الكنيست الإسرائيلي تمكنت من تحديد موقع الهجوم والسيطرة عليه بسرعة وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد وقت قصير".

وأوضحت القناة العبرية أن "الجهة المسؤولة التي تقف وراء الهجوم مجموعة قراصنة روسية مرتبطة بالاستخبارات الروسية".

وقالت إن "حساباً عبر موقع Telegram خاصا بمجموعة القراصنة الروس تضمن إشارة إلى الهجوم الذي نفذه ضد موقع الكنيست الإسرائيلي".

ووفق القناة، "كتبت المجموعة الروسية أنهم اختاروا هذا الهدف انتقاماً لموقف إسرائيل فيما يتعلق بأوكرانيا".

وأشارت القناة إلى وجود مخاوف في إسرائيل من تنفيذ هجوم سيبراني مماثل في يوم الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مطلع الشهر المقبل.

ولفتت القناة إلى وجود خشية من أن يكون الهجوم القصير على موقع الكنيست الإسرائيلي مجرد مقدمة لما قد يحدث يوم الانتخابات، مع المزيد من الهجمات الأخرى.