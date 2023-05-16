وزير دفاع اليابان يتصل بنظيره الصيني عبر خط عسكري مباشر

استخدمت اليابان والصين خطا عسكريا مباشرا جديدا للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارتا دفاع البلدين، بعد سنوات من المفاوضات لإنشاء قناة اتصال.

وأطلق الخط في 31 آذار/مارس، بعد أن كان موضع نقاش بين البلدين لأكثر من عشر سنوات باعتباره وسيلة لتجنب الاشتباكات غير المتوقعة في بحر الصين الشرقي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، أن "وزير الدفاع ياسوكازو هامادا أجرى اتصالا هاتفيا مدته 20 دقيقة مع نظيره الصيني لي شانغفو".

وبحسب البيان، فإن هامادا "ذكر وجود مخاوف أمنية بين اليابان والصين، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الشرقي، كما أكد ضرورة إجراء اتصالات صريحة خاصة عندما توجد مخاوف بشأن علاقات البلدين".

من جهتها، أكدت الصين حصول الاتصال، مشيرة إلى أن الخط المباشر بين البلدين "سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".