أحد الرهائن الذين تم إنقاذهم مع والدته
أحد الرهائن الذين تم إنقاذهم مع والدتهرويترز

غالانت عن عملية تحرير الرهائن: جرت تحت قصف ناري مكثف وبيئة معقدة

 قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن القوات الخاصة الإسرائيلية عملت تحت نيران كثيفة وفي بيئة حضرية معقدة عندما أنقذت 4 رهائن من "حماس" في غزة، اليوم السبت.

وأضاف غالانت في بيان صادر عن مكتبه: "أظهرت قواتنا شجاعة باسلة، إذ عملت تحت نيران كثيفة في البيئة الحضرية الأكثر تعقيدًا في غزة".

وقال: "هذه واحدة من أهم العمليات البطولية والاستثنائية التي شهدتها على مدار 47 عامًا من الخدمة في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية"، على حد قوله.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه أنقذ 4 رهائن محتجزين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، في عملية وسط قطاع غزة، اليوم السبت، في حين قال مسؤولون فلسطينيون إن هجومًا إسرائيليًا في نفس المنطقة أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

رهائن
حرب غزة

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