بعد خسارة نيو هامبشاير.. جمهوريو الكونغرس يدعون هايلي للانسحاب

دعا أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لإنهاء الانتخابات الرئاسية الجمهورية، وانسحاب المرشحة الرئاسية نيكي هايلي، بعد انتصار الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية نيو هامبشاير، بنتائج الانتخابات التمهيدية، أمس الثلاثاء.

ووفقًا لموقع "أكسيوس"، تأتي الخطوة كوسيلة للضغط على مرشحة الحزب الجمهوري السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي لتخرج من المنافسة.

وقال مايك جونسون، الناطق باسم الحزب الجمهوري: "لقد حان الوقت الآن للحزب أن يتحد حول الرئيس ترامب"، فيما أصدرت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري إليز ستيفانيك، بيانًا دعت فيه، هايلي إلى "تعليق حملتها الفاشلة والانضمام لصفوف الجمهوريين خلف الرئيس ترامب".

وفي السياق، قال زميل ستيفانيك في مجلس الشيوخ، جون باراسو، عبر تدوينة على "X" "ترامب هو مرشحنا المفترض لمنصب رئيس الولايات المتحدة". كما حصل ترامب على العديد من الموافقات والدعم من قبل مشرعي الحزب الجمهوري، ليلة الثلاثاء.

وبحسب "أكسيوس" الموقع الأمريكي، اتخذ جون كورنين، موقفًا محايدًا، عندما غرّد على منصة “x” "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا حول مرشح واحد، ومن الواضح أن الرئيس ترامب هو الخيار الوحيد للناخبين الجمهوريين".

وقال ريشي ماكورميك الذي كان يدعم مرشح ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، في بيان له: "أنا أدعو زملائي المحافظين إلى الانضمام إلي بدعم دونالد ترامب للرئاسة".

وفي المقابل، قال مناصرو هايلي، في خطاب ليلة الثلاثاء: "الآن، لقد سمعتم جميعا الثرثرة بين أعضاء الطبقة السياسية أنهم يوهمون أنفسهم ويقولون إن هذا التنافس قد انتهى".

أعلنت هايلي، من جهتها، أنّها لن تنسحب قائلة: "هذا التنافس بعيد جدًّا عن النهاية. هناك العشرات من الولايات التي ما زالت ميدانًا للتنافس، والولاية التالية هي الجميلة كارولينا الجنوبية."