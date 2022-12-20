إيران: ندعم إحياء الاتفاق النووي طالما احترمت خطوطنا الحمراء

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستدعم إحياء اتفاق 2015 النووي طالما يتم احترام خطوطها الحمراء.

وأضاف عبداللهيان، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد المنعقد في الأردن، أنه يتعين على بقية أطراف الاتفاق النووي أن تكون "واقعية".