إيران: ندعم إحياء الاتفاق النووي طالما احترمت خطوطنا الحمراء
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستدعم إحياء اتفاق 2015 النووي طالما يتم احترام خطوطها الحمراء.
وأضاف عبداللهيان، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد المنعقد في الأردن، أنه يتعين على بقية أطراف الاتفاق النووي أن تكون "واقعية".
قال وزير الخارجية الإيراني إنه يتعين على بقية أطراف الاتفاق النووي اتخاذ "القرار السياسي الضروري" لإنقاذه
وكان وزير الخارجية الإيراني قد دعا القوى الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى تبني منهج "بناء" لإحياء الاتفاق النووي.
وأضاف أثناء اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد، أنه يتعين على بقية أطراف الاتفاق اتخاذ "القرار السياسي الضروري" لإنقاذ الاتفاق.